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وفد من حكومة الوفاق الليبية في القاهرة لتقريب وجهات النظر

أخبار العالم العربي

وفد من حكومة الوفاق الليبية في القاهرة لتقريب وجهات النظر
RT
وفد من حكومة الوفاق الليبية في القاهرة لتقريب وجهات النظر
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قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد لنقي، في تصريح، إن وفدا من حكومة الوفاق سيزور القاهرة لتقريب وجهات النظر والترتيب لزيارة رفيعة المستوى تجمع الحكومتين.

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ونقلت قناة "218" الليبية عن لنقي قوله إن الحكومة المصرية تسعى للانفتاح على حكومة الوفاق والتوقيع معها على اتفاقيات تعاون مشترك.

من جهته، أوضح مصدر مطلع لقناة "218"، أن الوفد الليبي توجه اليوم في زيارة رسمية إلى القاهرة، وتضمن في عضويته المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تاج الدين الرزاقي، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال المصدر إن الوفد شمل كلا من محمد الرعيض، وأبوالقاسم اقزيط، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وسعد بن شرادة، فيما مثّل أعيان مصراتة حسن شابة.

وأكد أن الرزاقي طلب تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد خط "كوبري السدادة" كخط فاصل، مع عدم التوسع في المفاوضات السياسية خلال هذه الفترة وبقاء الأجسام السياسية المختلفة حتى تنظيم انتخابات.

المصدر: قناة "218" الليبية

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