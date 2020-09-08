العراق.. مقتل عائلة كاملة بهجوم مسلح داخل منزلها في بغداد

أفاد مصدر أمني في العراق مساء يوم الاثنين، بأن عائلة كاملة قتلت داخل منزلها في هجوم مسلح، بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر إن مسلحا اقتحم منزلا سكنيا في منطقة المشتل ب‍بغداد، وأطلق النار على ساكنيه وهم الأب والأم وثلاثة أطفال ما أدى إلى مصرعهم في الحال.



وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن حادث القتل تم من قبل أقارب العائلة".

وأشار إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

المصدر: موقع "السومرية نيوز"