خطيبة خاشقجي تعلق على أحكام القضاء السعودي وتطالب بمعاقبة المسؤولين

اعتبرت خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول التركية عام 2018، أن الأحكام الصادرة اليوم عن قضاء المملكة حول مقتله "مهزلة".

وقالت جنكيز، في بيان نشرته مساء الاثنين عبر "تويتر": "الحكم القضائي الصادر اليوم في السعودية مثال جديد للاستهزاء بالعدالة. السلطات السعودية تغلق القضية في الوقت الذي لا يعلم فيه العالم الحقيقة حول المسؤول عن قتل جمال".

وتابعت المواطنة التركية: "من خطط لذلك، ومن أعطى الأمر، وأين جثته؟ هذه هي الأسئلة الأكثر أساسا وأهمية التي بقيت دون أي أجوبة".

وشددت جنكيز على أن "المجتمع الدولي لن يقبل بهذه المهزلة. إنني عازمة بشكل أكبر من أي وقت مضى على الكفاح لتحقيق العدالة من أجل جمال".

This is my statement in response to the ruling today. #Khashoggipic.twitter.com/rPxzWhetb1 — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) September 7, 2020

وقالت في تغريدة منفصلة: "كما يعلم الجميع أن المسئولين فعلا عن مقتل جمال خاشقجي ليسوا الثمانية الذين تمت إدانتهم وسجنهم. ولكن أولئك الذين خططوا وقرروا وأصدروا الأوامر باغتياله بهذه الطريقة البشعة".

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وأعلنت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق من الاثنين، إغلاق قضية مقتل خاشقجي بشقيها العام والخاص، مع صدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين في إطارها.

وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، خاصة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، فيما اتهم الادعاء التركي 20 سعوديا في إطار القضية.

المصدر: RT