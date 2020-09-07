جدل كبير في مصر بسبب مقبرة وزير الزراعة المصري الأسبق بعد وفاته (صورة)

سادت حالة من التساؤل والجدل في أوساط عدة بمحافظة الفيوم في مصر حول تصميم مقبرة وزير الزراعة المصري الأسبق يوسف والي، الذي توفي السبت الماضي.

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وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن الجدل حول المقبرة تمحور في جانبين، أحدهما خاص بمساحتها التي بلغت حوالي نصف فدان، وكذلك تصميمها المكون من طابقين.

وقال أحد الأهالي إن المقبرة بنيت تقريبا قبل حوالي 20 عاما من الآن، وهي مكونة من طابقين وتضم مقبرة المستشار والي أمين ميزار، وتحفها أشجار الظل.

وأوضح أن المقبرة الموجودة في منتصف مباني القرية، مكونة من طابقين، والعلوي منهما عبارة عن استراحة للسيدات، تستخدم في المناسبات بدلا من الجلوس أمام المقابر، حيث تجري قراءة القرآن بداخلها.

وشيع المئات من أهالي قرية النزلة في مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، مساء السبت، جنازة الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق في مصر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية