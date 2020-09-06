وسائل إعلام سعودية: مقتل 100 مسلح حوثي بضربة جوية غرب اليمن (فيديو)
أفادت وسائل إعلام سعودية، ليل الاثنين، بمقتل نحو 100 عنصر من قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية بضربة جوية للتحالف العربي على معسكرهم في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.
ونشرت صحيفة "سبق" السعودية مقطع فيديو تداولته كذلك وسائل إعلام محلية أخرى قائلة إنه يوثق استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، الأحد، مشيرة إلى أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل "أكثر من 100 عنصر إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".
الضربة الموفقة... "#التحالف"يستهدف معسكرًا حوثيًا وهلاك أكثر من 100 إرهابي.https://t.co/vWP1Yt8vowpic.twitter.com/53kO5A1IZR— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) September 6, 2020
وتحدث ناشطون إعلاميون عن مقتل أكثر من 66 عنصرا من مقاتلي الحوثيين بعد تدمير معسكر ليلان بالكامل بضربة تعتبر الأقوى في هذا الأسبوع.
فيديو:— SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) September 6, 2020
⭕️عاجــل
القوات الجوية السعوديه تستهدف معسكر
ليلان فــي #صعده ونفــوق اكثــر مــن 66
عنصراً من الميلشيات الارهابيه #الايرانيه ..
تم تدمير المعسكر باكمله ولله الحمد و المنه
هذي الضربه الجويه تعتبر الاقوى خلال هـذا
الاسبوع ...الفطايس كثير يا رب لك الحمد
🦅🇸🇦🦅🔥 pic.twitter.com/uGh2K373LL
وتأتي هذه الضربة في الوقت الذي كثفت فيه قوات الحوثيين منذ الصيف هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع داخل السعودية التي أعلنت بدورها اعتراض عدد منها.
المصدر: "سبق" + "تويتر"