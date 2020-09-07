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فلسطين.. مستوطن يدهس طفلا في الخليل

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فلسطين.. مستوطن يدهس طفلا في الخليل
Reuters SAL/
الخليل -الضفة الغربية-
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أصيب الطفل الفلسطيني يوسف سعيد محمد جابر (11 عاما) بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده جراء دهسه مساء يوم الأحد، من قبل مستوطن.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الحادث وقع على الشارع الالتفافي رقم 60 شرق مدينة الخليل.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن الطفل المصاب نقل لتلقي العلاج داخل أحد المشافي، بعد أن تلقى الإسعافات الأولية.

يذكر أن الشوارع الالتفافية المحيطة بمحافظة الخليل شهدت عشرات عمليات الدهس لأطفال فلسطينيين من قبل مستوطنين متطرفين بشكل متعمد.

المصدر: "وفا"

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