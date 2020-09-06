فلسطين.. الأوقاف الإسلامية تدين "الهجمة الإسرائيلية الشرسة" على المسجد الأقصى

أصدرت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بيانا، اليوم الأحد، دانت فيه ما يتعرض له المسجد الأقصى من "هجمة شرسة لدرجة لا يمكن أن يتحملها بشر".

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وجاء في البيان أن "ما جرى اليوم من شرطة الاحتلال من استخفاف وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك بنصب سلالم على مدخل مئذنة باب الأسباط والصعود إلى سطح المدرسة وباب الأسباط بالقوة ... وإصرار شرطة الاحتلال على تركيب سماعات باتجاه ساحة الغزالي وعلى السور الشمالي والغربي، يفضي ويبوح بنوايا شرطة الاحتلال وما تخفيه بحق قبلة المسلمين الأولى وأقدس مقدسات المسلمين في هذه الديار".

ولفت البيان إلى أن "المخططات الشرطية الداعمة للمتطرفين والتجاوزات التي تريد كسر شوكة الأوقاف والعاملين فيها ستتحطم على صخرة صمود أهل المدينة والمرابطين في أقصاها".

وشدد البيان على أن "الهيئات الإسلامية في مدينة القدس تناشد جلالة الملك (الأردني) عبد الله شخصيا التدخل السريع للجم سياسات الاحتلال وإلغاء كافة إجراءاته التي يحاول تمريرها بالقوة الغاشمة".

المصدر: RT