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القوات الإسرائيلية تثبت معدات مجهولة فوق سطح المسجد الأقصى (فيديو)

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القوات الإسرائيلية تثبت معدات مجهولة فوق سطح المسجد الأقصى (فيديو)
Reuters
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قامت سلطات الإحتلال الإسرائيلي اليوم السبت باقتحام المسجد الأقصى بالقوة واعتلت سطحه من جهة باب الأسباط وشرعت بتركيب معداتها التي لا تعرف دائرة الأوقاف الإسلامية شيئا عنها.

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وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن "قوات إسرائيلية وطواقم خاصة اقتحمت الأقصى، ومعها معدات وسلالم وشرعت باعتلاء سطح مدرسة الأقصى الشرعية، بين بابي الأسباط وحطة".

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول من دائرة الأوقاف الإسلامية قوله إن "قوات الاحتلال طالبت قبل يومين بفتح غرفة الأذان في منطقة باب الأسباط لاعتلاء السطح بحجة تركيب سماعات، فرفضت الأوقاف ذلك. عندها قامت سلطات الإحتلال اليوم باقتحام المسجد الأقصى وبالقوة واعتلت سطحه من جهة باب الأسباط وشرعت بتركيب معداتها".

وقال المسؤول إن "ما يجري هو مخالف لكل الأعراف ولم يحدث منذ احتلال مدينة القدس والأقصى، ولا نعرف الأهداف من وراء ذلك".

من الجدير ذكره، أن السلطات الإسرائيلية كانت اعتقلت أمس السبت 3 من حراس المسجد الأقصى.

المصدر: معا

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