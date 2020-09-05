المبعوث الأمريكي الخاص بالساحل يصل إلى موريتانيا الأحد

يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة الساحل بيتر فام، اليوم الأحد، إلى موريتانيا في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد.

وبعد موريتانيا، سيزور المبعوث الأمريكي فرنسا والنيجر حسب بيان للخارجية الأمريكية.

وقال البيان إن فام سيبحث مع المسؤولين في دول الساحل مكافحة التطرف وتعزيز الأمن والحوكمة في المنطقة.

وأضاف البيان أن المبعوث سيؤكد خلال زيارته دعم الولايات المتحدة للمبادرات التي تقودها دول غرب إفريقيا، وسيناقش الأحداث في مالي وسبل دعم وتعزيز الجهود الإقليمية لمعالجة دوافع انعدام الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وترأس موريتانيا حاليا مجموعة دول الساحل الخمس، وكانت قد احتضنت أواخر يونيو الماضي قمة فرنسا ودول الساحل الخمس، حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي أول قمة فعلية في ظل أزمة كورونا.

المصدر: وكالات