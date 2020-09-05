مصر ترسل مساعدات إلى 30 دولة إفريقية (صور)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإرسال مساعدات عاجلة إلى 30 دولة إفريقية، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الإفريقي للاستجابة لفيروس كورونا التابع للاتحاد الإفريقي.

وجاء في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري في موقع "فيسبوك": "في إطار علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة، وجه رئيس الجمهورية بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة 4 مليون دولار إلى 30 دولة إفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الإفريقي للاستجابة لفيروس "كوفيد - 19" التابع للإتحاد الإفريقي".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية سامح شكري كلف السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، بتنسيق جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية ووزارتي الطيران المدني والمالية وشركة مصر للطيران، للإعداد لإرسال المساعدات الطبية إلى الدول الإفريقية الشقيقة، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة إفريقية.

وأفاد بأنه تم توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى 10 دول، وجاري استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ20 دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن السفيرة سها جندي استقبلت مساء الجمعة بمطار القاهرة الدولي عددا من سفراء الدول المعنية وذلك ضمن ترتيبات إرسال المساعدات، حيث انطلقت فجر السبت 5 سبتمبر طائرة مصر للطيران محملة بالمساعدات الطبية الإنسانية.

المصدر: RT