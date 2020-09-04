العراق يسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا والصحة تخشى فقدان السيطرة على المستشفيات

سجل العراق يوم الجمعة رقما قياسيا في حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19" منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة العراقية إنها سجلت 5036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و84 وفاة أخرى.

وأضافت أن إجمالي الحالات في البلاد وصل بذلك إلى 252075 إصابة و7359 وفاة.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة بالإصابات إلى "التجمعات الكبيرة" التي جرت بالآونة الأخيرة من دون مراعاة للإجراءات الاحترازية، مثل وضع الكمامات أو الحفاظ على التباعد الجسدي، بخاصة خلال إحياء ذكرى عاشوراء.

وأفادت الوزارة في بيان بأنه من المتوقع أن يستمر عدد الإصابات بالتصاعد في الأيام القادمة، الأمر الذي تخشى من أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على المؤسسات الصحية في التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الإصابات، وبالتالي ارتفاع أعداد الوفيات بعد أن تخطت شوطا جيدا في خفضها خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأشارت إلى أن العديد من الدول فتحت المرافق الحيوية بعد أن انخفضت معدلات الإصابة في مجتمعاتها نتيجة التزام مواطنيها بالإجراءات الوقائية.

وأهابت بالمواطنين الجدية والحزم والالتزام بالإجراءات الوقائية وخصوصا ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وتعقيم اليدين في كافة المرافق ذات التجمعات البشرية.

المصدر: RT + وكالات