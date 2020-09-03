الأردن.. تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الأردنية يوم الخميس، عن تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233.

وأفادت الوزارة بأن 69 حالة من الحالات الجديدة محلية سجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد وعجلون.

وأضافت أنه تم تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1651 حالة شفاء.

كما أعلنت عن حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 16 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأردنية بدء ساعات حظر التجوال الشامل في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء من الساعة الحادية عشرة ليل الخميس، ولمدة 24 ساعة.

وأكدت أن التصاريح الإلكترونية لن تكون فعالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين، بينما تستمر ساعات حظر التجوال للمواطنين في بقيّة المحافظات كما هي.

ودعت وزارة الصحة الجميع للالتزام بأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيق "أمان"، وتطبيق "صحتك".

المصدر: وكالات