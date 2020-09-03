العراق.. احتراق خزان يحتوي على 5 ملايين لتر من النفط (صور)

احترق خزان في مصفى القيارة بمحافظة نينوى شمالي العراق، الليلة الماضية، يحتوي على 5 ملايين لتر من النفط، فيما تعمل فرق الدفاع المدني لإيقاف الحريق.

وتحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على نيران حادث حريق القيارة الذي اندلع ليلة امس داخل خزان يحتوي على 5 ملايين لتر من النفط الخام، كما تحاول إبعاد خطر النيران والتبريد المستمر للخزانات المجاورة والتي عددها 4 خزانات عملاقة تحتوي في مجملها على 20 مليون لتر من النفط الخام.

المصدر: RT