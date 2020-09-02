الأمم المتحدة تحذر من تكدس السلاح وخروج كورونا عن السيطرة في ليبيا

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء، من أن الداعمين لطرفي الحرب في ليبيا يساعدونهما على تكديس السلاح في انتهاك لحظر الأسلحة، في وقت يبدو فيه أن فيروس كورونا "يخرج عن السيطرة" بالبلاد.

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وقالت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة لمجلس الأمن الدولي، إن نحو 70 رحلة إمداد هبطت في المطارات الشرقية دعما للجيش الوطني الليبي بزعامة خليفة حفتر منذ الثامن من يوليو.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة نفسها، نقلت 30 رحلة جوية وتسع سفن للشحن مواد إلى غرب ليبيا لمساعدة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس.

من جهة أخرى، حذرت وليامز من أن أي عمل غير محسوب "قد يشعل فتيل مواجهة واسعة النطاق، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة برمتها".

وأدى الصراع الليبي ومنع قوات شرق ليبيا تصدير النفط إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وسط تصاعد سريع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في أجزاء من ليبيا حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى الضعف خلال الأسبوعين الماضيين ووصل إلى 15156.

وقالت: "تتخذ الزيادات المطردة منحى مقلقا مع الإبلاغ عن انتقال العدوى في أوساط المجتمعات المحلية في بعض المدن الرئيسية في ليبيا.

المصدر: رويترز