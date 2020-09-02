رئيس مجلس النواب الليبي يطلب دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتجميد أموال النفط!

نقلت وسائل إعلام ليبية عن عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب، أن رئيس المجلس عقيلة صالح طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتثبيت وقف إطلاق النار وتحييد عائدات النفط.

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وأوضح بليحق أن صالح طلب خلال استقباله في مكتبه بالقبة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من الاتحاد الدعم في تحييد عوائد النفط من خلال إيداعها في حساب خاص مجمد إلى حين تشكيل سلطة موحدة في البلاد.

كما طالب صالح بضرورة انتهاز الفرصة الحالية للضغط على كل الأطراف في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة السياسية ورفع المعاناة عن الشعب الليبي، مشددا على أن مثل هذا الأمر لا يتأتى إلا بتشكيل سلطة جديدة ترفع المعاناة عن الشعب.

من جانبه، أكد بوريل وفق البيان الليبي "ثقته الكاملة" في رئيس مجلس النواب، وتعهد بتقديم شرح واف لمبادرة عقيلة صالح للاتحاد الأوروبي وسيطالب بدعمها.

كما أفاد المسؤول الأوروبي بأن الاتحاد سيجري اتصالات في الفترة المقبلة مع عدد من الأطراف العربية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ودعم المبادرة.

وأكد بوريل أيضا تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع رئيس مجلس النواب في رفض أي تدخلات خارجية في ليبيا من أي طرف كان.

المصدر: بوابة الوسط