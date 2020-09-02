قوات حكومة الوفاق تتهم "الجيش الوطني" مجددا باستهدافها غرب سرت!

مرة أخرى، اتهمت غرفة عمليات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، بخرق وقف إطلاق النار، واستهداف قواتها غرب سرت.

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وأعلنت "غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة"، أن قوات "الكرامة"، تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أسبوعين، متهمة إياها بأنها "حاولت مجددا استهداف قواتنا الباسلة المرابطة بمحاور غرب سرت بعدد 6 صواريخ غراد".

ولفت البيان إلى أن الغرفة العسكرية فيما ترصد "هذه الأعمال، فإنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه العصابات، ولن تتهاون مع العدو بأي شكل من الأشكال نظير ما حدث مؤخرا".

وكانت قوات حكومة الوفاق قد اتهمت يوم 27 أغسطس المنصرم، الجيش باستهداف مواقعها غرب سرت بـ 12 قذيفة صاروخية، إلا أن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، نفى في تصريح رسمي بشدة ذلك.

المصدر: RT