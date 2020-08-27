"الجيش الليبي" ينفي قصفه "المليشيات" غرب سرت

نفى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن استهدافه "المليشيات" بالمدفعية غربي مدينة سرت.

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وجاء في بيان صدر عن الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري اليوم الخميس: "تتناقل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا مفاده قيام وحدات القوات المسلحة العربية الليبية باستهداف المليشيات في منطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية".

وأكد البيان عدم صحة هذه الأخبار ونفاها "نفيا قاطعا"، مشددا على التزام "الجيش الوطني" بوقف إطلاق النار المعلن في 8 يونيو الماضي.

واتهم الجيش "المليشيات" بنشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو "تبرير لما ستقوم به من عمليات عدائية ضد قواتنا للتغطية على المظاهرات الشعبية الرافضة لاستمرار حكومة السراج والغزو التركي ومرتزقته والمليشيات الإجرامية التي تسيطر على العاصمة طرابلس".

وسبق أن أعلنت غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قوات حفتر استهدفت صباح اليوم قواتها بأكثر من 12 قذيفة صاروخية.

المصدر: RT