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السعودية.. إصابات كورونا تعاود الانخفاض

أخبار العالم العربي

السعودية.. إصابات كورونا تعاود الانخفاض
Sputnik Ahmed Yosri
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 816 إصابة و27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 898 إصابة أمس و951 الاثنين.

وذكرت الصحة السعودية في بيان لها أن إجمالي الحالات في البلاد بلغ 317486، منها 3956 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع المتعافين إلى 292510 بعد تسجيل 996 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم هو اليوم الخامس على التوالي الذي تبقى فيه زيادة الإصابات تحت حاجز الـ1000 حالة.

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المصدر: RT

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