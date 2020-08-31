السعودية تسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

سجلت السعودية لليوم الثالث على التوالي أقل من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وسط استقرار نسبي لمؤشر الوفيات اليومية.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 951 حالة جديدة لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 315772 شخصا، 21079 حالة منها نشطة و1552 حرجة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية توجها عاما نحو الانحفاض، حيث سجلت في البلاد يوم 27 أغسطس 1019 حالة، وفي 28 أغسطس 1069، وفي 29 أغسطس 987 (وذلك للمرة الأولى حينما تراجع هذا العدد إلى أقل من ألف منذ 4 أشهر)، وفي 30 أغسطس 910.

وأفادت الوزارة بتسجيل 27 وفاة جديدة بالفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 3897.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في السعودية استقرارا نسبيا، حيث بلغ هذا العدد في 27 أغسطس 30 حالة، وفي إحصائية 28 أغسطس 28 متوفيا، وفي 29 أغسطس 27 حالة، وفي 30 أغسطس 30.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 290796 شخصا بعد تسجيل 1129 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT