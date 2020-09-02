المغرب يسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

سجل المغرب في آخر 24 ساعة 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية الجائحة في المملكة.

وأفادت وزارة الصحة يوم الثلاثاء، بأن جهة الدار البيضاء سطات سجلت 16 حالة وفاة جميعها بالدار البيضاء الكبرى، فيما سجلت 10 حالات وفاة في جهة مراكش آسفي، منها 7 بمراكش وحالة وفاة في كل من آسفي وشيشاوة والصويرة.

وسجلت بقية الوفيات في جهة فاس مكناس بـ6 وفيات، منها حالتا وفاة في كل من فاس ومكناس، وحالة وفاة واحدة في إفران وبولمان، بينما سجلت 5 وفيات في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 4 بطنجة وحالة بتطوان، و3 وفيات في درعة تافيلات موزعة على الرشيدية وميدلت وتنغير.

كما سجلت كذلك في جهة الرباط سلا القنيطرة حالتا وفاة في الرباط وتمارة، وحالة وفاة واحدة في سوس ماسة بتارودانت.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة إلى غاية مساء يوم الثلاثاء ما مجموعه 198 حالة، منها 34 حالة بالعناية المركزة.

كما كشفت وزارة الصحة تسجيل 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 63781 حالة.

وتم التأكد من 1327 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الكامل إلى 48922.

المصدر: وسائا إعلام مغربية