تلفزيون السودان يكشف عن تعرضه لعملية تخريبية وسرقة معدات قبل توقيع "اتفاق السلام" في جوبا

أصدر تلفزيون السودان بيانا مساء الثلاثاء أوضح فيه تعرضه لعملية تخريبية كبرى في الفترة بين الساعة العاشرة مساء الأحد وصباح الاثنين.

وذكر البيان أن العملية التخريبية تمثلت في سحب 6 لوحات استقبال وتوزيع وبث صورة وصوت من غرفة التحكم الرئيسة للتلفزيون بغرض شل قدرته على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت لمراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.

وأوضح أن مهندسي التلفزة وتقانة المعلومات تمكنوا بعد بذل مجهود جبار من إحياء غرفة التحكم ومن ثم بث مراسيم توقيع "اتفاق السلام".

وأفادت بأن قيمة اللوحات المسحوبة تبلغ خمسة عشر ألف دولار وهى غير قابلة للبيع لأنها تصلح للعمل فقط في غرفة التحكم الرئيسة لتلفزيون السودان.

كما ذكر البيان أن إدارة التلفزيون قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية في مواجهة الحادث كما فتحت تحقيقا جنائيا لدى شرطة أم درمان.

المصدر: سونا