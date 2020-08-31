وزير خارجية الجزائر يزور أنقرة غدا الثلاثاء

يتوجه وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم غدا الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل، وفق ما أفادت صفحة السفارة الجزائرية في تركيا عبر "فيسبوك".

إقرأ المزيد

وحسب منشور السفارة، فإنه سيتم خلال هذه الزيارة مناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان وزير الإعلام الجزائري والناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر أثنى في وقت سابق الأسبوع الماضي، على الشراكة بين الجزائر وتركيا، خاصة من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الجزائر تربطها علاقات قوية لها جذورها في التاريخ مع تركيا، وأن بلاده تسعى دائما إلى البحث عن حلول للأزمة الليبية بالتشاور مع جميع الدول، التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي، من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه.

كما ثمن ما تضمنته البيانات التي أكدت على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن في ليبيا.

المصدر: RT