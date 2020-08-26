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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري

أخبار العالم العربي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري
RT
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناول مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

وجدد الرئيس الجزائري خلال الاتصال الدعم لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا على وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي.

كما ثمن ما تضمنته البيانات التي صدرت والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.

من جانبه أعرب فائز السراج عن تقديره لدور الجزائر الداعم المستمر لأمن واستقرار ليبيا، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

المصدر: RT

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