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أول طائرة إسرائيلية متجهة إلى الإمارات.. اسم ذو دلالة ونظام تشويش متقدم

أخبار العالم العربي

أول طائرة إسرائيلية متجهة إلى الإمارات.. اسم ذو دلالة ونظام تشويش متقدم
Reuters NIR ELIAS
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بعض التفاصيل عن الطائرة التي ستنفذ اليوم أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" أن الرحلة، التي تشغلها شركة "العال"، اختارت طائرة Boeing 737 بدلا من Dreamline 787 لأن الأخيرة ليست مجهزة حتى الآن بنظام Skyshield، وهو نظام تشويش متقدم محمول جوا، وفقا لموقع Ynet.

وحسب الموقع، فإنه طلب من شركة "العال" تشغيل طائرة مجهزة بنظام الحماية هذا الذي تصنعه شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية.

ومن اللافت أيضا الاسم التي تحمله الطائرة، وهو "كريات غات"، والذي يعود لمدينة إسرائيلية مقامة على موقع قريتي عراق المنشيه والفالوجة الفلسطينيتين المهجرتين جنوبي البلاد.

وتحمل الرحلة من تل أبيب إلى أبو ظبي رقم 971، وهو رمز الإمارات الهاتفي، فيما تحمل رحلة العودة إلى تل أبيب رقم 972 وهو رمز إسرائيل الهاتفي.

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ورسمت شركة "العال" كلمة "سلام" بـ3 لغات هي العبرية والإنجليزية والعربية، على الطائرة التي يستقلها اليوم أعضاء الوفدين الإسرائيلي والأمريكي من مطار بن غوريون إلى أبوظبي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين.

المصدر: RT

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