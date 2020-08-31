أول طائرة إسرائيلية متجهة إلى الإمارات.. اسم ذو دلالة ونظام تشويش متقدم

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بعض التفاصيل عن الطائرة التي ستنفذ اليوم أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات.

وذكرت صحيفة "جروزاليم بوست" أن الرحلة، التي تشغلها شركة "العال"، اختارت طائرة Boeing 737 بدلا من Dreamline 787 لأن الأخيرة ليست مجهزة حتى الآن بنظام Skyshield، وهو نظام تشويش متقدم محمول جوا، وفقا لموقع Ynet.

وحسب الموقع، فإنه طلب من شركة "العال" تشغيل طائرة مجهزة بنظام الحماية هذا الذي تصنعه شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية.

ومن اللافت أيضا الاسم التي تحمله الطائرة، وهو "كريات غات"، والذي يعود لمدينة إسرائيلية مقامة على موقع قريتي عراق المنشيه والفالوجة الفلسطينيتين المهجرتين جنوبي البلاد.

الطائرة التي تحمل وفد "السلام" الإسرائيلي من القدس المحتلة إلى الإمارات غدا، تحمل كلمة سلام بالعربية والعبرية والإنجليزية، ولكن تحمل أيضا اسم "كريات جات" المستوطنة الكبيرة المقامة على أنقاض مدينة الفالوجة الفلسطينية التي كانت من أواخر المدن العربية التي سقطت بأيدي اليهود عام 1949 pic.twitter.com/ZV2RmEBy17 — Khaled S ABOALROOS🇵🇸 (@k__alenezi) August 30, 2020

وتحمل الرحلة من تل أبيب إلى أبو ظبي رقم 971، وهو رمز الإمارات الهاتفي، فيما تحمل رحلة العودة إلى تل أبيب رقم 972 وهو رمز إسرائيل الهاتفي.

EVERYTHING IS READY! 🇮🇱✈️🇦🇪



Get your tickets ready, peace flight LY971 from Israel to the #UAE is taking off later this morning.



Stay tuned for more updates about this historic flight.#IsraelUAE#UAEIsraelpic.twitter.com/CTNecWIs2c — Israel ישראל (@Israel) August 31, 2020

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ورسمت شركة "العال" كلمة "سلام" بـ3 لغات هي العبرية والإنجليزية والعربية، على الطائرة التي يستقلها اليوم أعضاء الوفدين الإسرائيلي والأمريكي من مطار بن غوريون إلى أبوظبي لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإماراتيين.

المصدر: RT