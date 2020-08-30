شاهد.. إسرائيل تكتب بالعربية والعبرية والإنجليزية على أول طائرة متجهة إلى الإمارات

رسمت شركة "إلعال" الإسرائيلية للطيران كلمة "سلام" بـ3 لغات هي العبرية والإنجليزية والعربية، على الطائرة التي ستنفذ أول رحلة تجارية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات.

ونشرت الشركة على حسابها في موقع "تويتر" صورتين لطائرة من طراز بوينغ "737-900" كتب عليها "سلام" باللغات الثلاث.

وعلقت على الصورتين: "إلعال" تخلق تاريخا جديدا. ستنفذ الشركة أول رحلة من إسرائيل إلى أبوظبي في الإمارات. سيتوجه صباح يوم غد أعضاء الوفدين الإسرائيلي والأمريكي من مطار بن غوريون إلى أبوظبي لإجراء محادثات تهدف إلى دعم اتفاق السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات".

אל על עושה היסטוריה נוספת...

החברה תבצע את הטיסה הראשונה מישראל לאבו דאבי, איחוד האמירויות.

מחר בבוקר ימריאו אנשי המשלחת הישראלית והאמריקנית מנתב"ג לאבו דאבי לשיחות לקידום הסכם השלום והנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות. pic.twitter.com/GBIbTWNbxf — EL AL אל על (@EL_AL_ISRAEL) August 30, 2020

من جانبه، صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير غينديلمان بالقول: كلمة سلام باللغات العبرية والعربية والإنجليزية تزين طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية التي ستقلع غدا إلى الإمارات في رحلة جوية أولى من نوعها بين البلدين. ما أجمل السلام بين إسرائيل والإمارات!".

الكلمة "سلام" باللغات العبرية والعربية والإنجليزية تزيّن طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إل-عال" التي ستقلع غدا إلى #الإمارات في رحلة جوية أولى من نوعها بين البلدين.



ما أجمل #السلام بين #إسرائيل والإمارات! pic.twitter.com/y3WJWzDWNE — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 30, 2020

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إفيخاي أدرعي عبر "تويتر": "كلمة من أربع حروف، تجعل العالم متفائلا، هي كلمة سلام... ها هي الكلمة التي خطت بأنامل الحب والأمل وبلغات ثلاث، لتجمع بيننا الحب والمودة. طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية ستقلع غدا من إسرائيل إلى الإمارات في رحلة جوية مباشرة أولى من نوعها بين البلدين".

كلمة من أربع حروف, تجعل العالم متفائل, هي كلمة"سلام"...ها هي الطائرة التي خطت بأنامل الحب والأمل وبلغات ثلاثة, لتجمع بيننا الحب والمودة.

طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "إلعال" ستقلع غدا من #إسرائيل إلى #الإمارات في رحلة جوية مباشرة أولى من نوعها بين البلدين. 🇮🇱🇦🇪. pic.twitter.com/gsoltrZ6rx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 30, 2020

المصدر: RT