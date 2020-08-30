تونس تسجل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه منذ فتح الحدود في 27 يونيو، سجلت 2372 حالة مؤكدة حاملة للفيروس، منها 534 حالة وافدة و1827 حالة محلية (77%) و26 حالة وفاة (%1).

وأضافت أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3573 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 76 شخصا.

بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا COVID-19 بتونس تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 28... Publiée par ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ sur Samedi 29 août 2020

المصدر: وزارة الصحة التونسية