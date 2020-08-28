ليبيا.. السراج وسفير بريطانيا يبحثان مبادرة وقف إطلاق النار

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج اتصالا هاتفيا من سفير بريطانيا لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، تناول الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد بيان عن حكومة الوفاق بأن "السفير البريطاني أعرب خلال الاتصال عن دعم بلاده لمبادرة السلام التي أعلنها السيد الرئيس /السراج/ في 21 أغسطس الجاري"، مؤكدا أن "حكومة المملكة المتحدة ستعمل على إنجاح المسار السياسي ودعم جهود السيد الرئيس لتحقيق الاستقرار في بلاده".

وأضاف البيان أن الاتصال شمل أيضا عددا من ملفات التعاون، وتطوير عملية التنسيق والتواصل بين البلدين.

المصدر: RT