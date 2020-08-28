بعد وقف مساعداتها.. واشنطن تنذر إثيوبيا بسبب "سد النهضة"

علق يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، على تبني الخارجية الأمريكية خطة لوقف بعض المساعدات الخارجية لإثيوبيا.

وقال الكدواني إن موافقة الخارجية الأمريكية على الخطة هي جرس إنذار حتى تستفيق إثيوبيا من المراوغات التي تنفذها ضد مصر والسودان.

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وأكد الكدواني لوسائل إعلام مصرية أن بعد دخول الولايات المتحدة كوسيط مع البنك الدولى لوضع حلول ترضي جميع الأطراف بشأن "سد النهضة" وامتناع إثيوبيا عن هذه الحلول بسبب تعنتها وتجاوزها جميع الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية، "عاقبت" الولايات المتحدة الجانب الإثيوبي بوقف المساعدات التي كانت تقدمها له.

ووفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية التي نقلت تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس، فإن هذا القرار قد يؤثر على مساعدات الولايات المتحدة إلى إثيوبيا والتي تقدر بـ130 مليون دولار.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة لم تحدد بعد المبلغ المقرر حذفه من المساعدات المقدمة إلى إثيوبيا، وسط توقعات بأن يقل المبلغ عن 130 مليون دولار.

وأضافوا أن البرامج التي ستتأثر من هذا الخفض هي المساعدة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتعليم والتدريب العسكري وبرامج مكافحة الاتجار بالبشر وتمويل المساعدة الإنمائية الأوسع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية