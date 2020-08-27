ليبيا.. اشتباكات مسلحة بالعاصمة طرابلس (فيديو)

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت الليلة في منطقة النوفليين بالعاصمة طرابلس.

وأشارت مواقع محلية إلى أن مجموعات مسلحة جابت منطقة النوفليين قرب منزل رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بعد تبادل إطلاق نار بين مسلحين لأسباب غير معلومة.

وسبق أن أعلنت غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن قوات حفتر استهدفت الخميس قواتها بأكثر من 12 قذيفة صاروخية.

اشتباكات مسلحة في منطقة النوفلين بالعاصمة طرابلس. اشتباكات مسلحة في منطقة النوفلين بالعاصمة طرابلس. Publiée par ‎بوابة إفريقيا الإخبارية‎ sur Jeudi 27 août 2020

المصدر: وسائل إعلام ليبية