مركز حميميم يصدر بيانا حول الحادث مع القوات الأمريكية في سوريا

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدورية العسكرية الروسية اتخذت كافة الإجراءات لمنع وقوع أي احتكاك بينها والدورية الأمريكية شمال شرقي سوريا.

وقال رئيس المركز العقيد أليكسي بوسونكو في بيان له اليوم الخميس، إن 5 عربات مدرعة للشرطة العسكرية الروسية قامت يوم 25 أغسطس بمهمتها لمراقبة الأراضي في إطار عملية مخطط لها مسبقا.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجانب الأمريكي بشأن مسار الدورية، لكن اثنتين من المدرعات الأمريكية قامت بملاحقة الدورية الروسية، وحاولت مدرعتان أخريان عرقلة سير العربات الروسية.

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وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت القوات الروسية بانتهاك المذكرة الروسية الأمريكية حول منع وقوع الحوادث العرضية في سوريا عى إثر الحادث، الذي قال البنتاغون إنه أسفر عنه إصابة جنود أمريكيين.

وجرى أمس الأربعاء اتصال هاتفي بين رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي مارك ميلي، وحمل الجانب الروسي القوات الأمريكية مسؤولية الحادث.

المصدر: نوفوستي