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الجيش الروسي يقدم تفسيره لحادث الاحتكاك مع القوات الأمريكية في سوريا

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الجيش الروسي يقدم تفسيره لحادث الاحتكاك مع القوات الأمريكية في سوريا
Sputnik Evgeni Biyatov
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية/ الجنرال فاليري غيراسيموف
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جرت يوم أمس محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي.

وناقش الطرفان الحادث الذي وقع يوم أمس في شمال شرق سوريا بين دورية الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية وعسكريين أمريكيين.

ولفت رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية انتباه الجانب الأمريكي إلى أن الجانب الروسي قد أبلغ قيادة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب مسبقا بمرور طابور الشرطة العسكرية الروسية، وفقا للإجراءات الحالية، إلا أن أفرادا عسكريين أمريكيين حاولوا عرقلة الدورية الروسية.

واستجابة لذلك، اتخذت الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ مهمتها.

وأثناء المكالمة الهاتفية تم تزويد الجانب الأمريكي بالتفسيرات الشاملة للموقف.

المصدر: RT

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