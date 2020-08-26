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شاهد بالفيديو.. احتكاك بين وحدات روسية وأمريكية بسوريا في ظل أنباء عن إصابة جنود أمريكيين

أخبار العالم العربي

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر احتكاكا بين وحدات عسكرية روسية وأمريكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا في ظل أنباء عن إصابات بين الجنود الأمريكيين في المنطقة.

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مصادر: إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في حادث مع القوات الروسية في سوريا
مصادر: إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في حادث مع القوات الروسية في سوريا

ويوثق الفيديو مدرعات أمريكية من طراز "International MaxxPro" من جهة وعربة نقل مدرعة من نوع "82A" ومصفحات من طرازي "تيغر" و"تايفون" وسيارة "أورال" رفقة مروحية "مي-8" في الجو تابعة للجانب الروسي.

ويبدو أن العربات الروسية تمكنت من تجاوز المصفحات الأمريكية ومحاصرتها.

وجرى انتشار هذه الفيديوهات في الوقت الذين أفادت فيه مصادر مطلعة، الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

المصدر: RT + وكالات

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