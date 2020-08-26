مصادر: إصابة عدد من الجنود الأمريكيين في حادث مع القوات الروسية في سوريا

أفادت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين جراء حادث مع القوات الروسية شمال شرق سوريا.

ونقل مراسل RT في سوريا عن مصادر قولها إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا في تصادم مع القوات الروسية بمنطقة ديريك المالكية في شمال شرق البلاد.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين أن الحادث أسفر عن جرح "عدد قليل" من العسكريين الأمريكيين، مشيرين إلى أن الإصابات لم تحدث نتيجة أي تبادل لإطلاق النار، وبين أحد المتحدثين أنها ناجمة عن "تصادم".

وذكر مسؤول آخر أن الحادث وقع أوائل هذا الأسبوع شمال شرق سوريا، لافتا إلى أن الإصابات كانت طفيفة.

ولم يرد البنتاغون على طلب التعليق من "رويترز"، كما لم يصدر الجانب الروسي حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذا الحادث.

وتنشط في منطقة شمال شرق سوريا قوات أمريكية وروسية تنسق تحركاتها في إطار آلية منع وقوع الاشتباكات التي تم إنشاؤها عام 2015.

المصدر: "رويترز" + وكالات