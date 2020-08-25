بدء اجتماع القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن في عمان

بدأت القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في عمّان، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وكان قد وصل كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إلى عمان للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.

وستركز القمة الثلاثية، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

المصدر: وكالات