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السيسي والكاظمي إلى عمان للمشاركة في قمة ثلاثية مع الملك عبد الله

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السيسي والكاظمي إلى عمان للمشاركة في قمة ثلاثية مع الملك عبد الله
RT
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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توجه كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إلى عمان للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.

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مصدر عراقي لـRT: القمة الثلاثية مع الأردن ومصر تعقد الثلاثاء
مصدر عراقي لـRT: القمة الثلاثية مع الأردن ومصر تعقد الثلاثاء

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان له إن مشاركة الرئيس السيسي تأتي في إطار مسار آلية التعاون بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها في القاهرة في مارس 2019.

وأضاف راضي: "تهدف قمة عمان البناء على ما تحقق خلال القمتين السابقتين في كل من القاهرة ونيويورك، وتقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق، في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي".

ومن المنتظر أن يجتمع اليوم مصطفى الكاظمي وعبد الفتاح السيسي مع ملك الأردن عبد الله الثاني.

المصدر: RT

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