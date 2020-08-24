مصدر عراقي لـRT: القمة الثلاثية مع الأردن ومصر تعقد الثلاثاء

أكد مصدر حكومي عراقي، يوم الاثنين، أن القمة الثلاثية مع الأردن ومصر ستُعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة عمان.

وقال المصدر لـRT، إن "الكاظمي سيُغادر يوم غد (الثلاثاء) إلى عمّان على رأس وفد غير كبير بسبب إجراءات كورونا".

وأضاف، أن "القمة سيحضرها الكاظمي والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وستركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

المصدر: RT