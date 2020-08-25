الرئاسة المصرية: السيسي والملك عبدالله ناقشا التعاون الثنائي والأوضاع في المنطقة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى صباح اليوم، في العاصمة الأردنية عمان، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الرئيس المصري "ثمن مستوى التنسيق القائم بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك، بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة".

من جانبه، رحب العاهل الأردني بالرئيس المصري في عمان، معربا عن "تقدير الأردن لعلاقاته التاريخية المتميزة مع مصر، والتطلع لمواصلة الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في ظل دور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في ترسيخ الاستقرار ومواجهة الإرهاب، بما يصب في خدمة مصالح الشعوب العربية، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة".

وأضاف المتحدث الرسمي المصري أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث "تم التوافق بشأن مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري، بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين".

كما استعرض الزعيمان الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، حيث "تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول للمساهمة في الوصول إلى تسوية سياسية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، إلى جانب الحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية".

كما شهد اللقاء كذلك "استعراض مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المنطقة والمجتمع الدولي بأسره".

المصدر: RT