مسؤولون أمنيون وعسكريون كبارا يرافقون السيسي إلى قمة عمان

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية التي تعقد اليوم.

واستقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الرئيس المصري لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان.

وجرت استقبال السيسي وسط مراسم رسمية.

ويضم الوفد المرافق للرئيس المصري، وزير الخارجية، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية، ورئيس المخابرات العامة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، وقائد قوات الحرس الجمهوري.

المصدر: المملكة