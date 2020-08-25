مصر.. أهالي الصعيد يوجهون رسالة غاضبة إلى وزير النقل والمسؤول يتعجب

نشبت أزمة بين أهالي الصعيد ووزير النقل المصري، كامل الوزير، بسبب تحويل قطارات الصعيد المتجهة إلى العاصمة إلى محطة بشتيل، عوضا عن محطة رمسيس.

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وأعرب الوزير، عن تعجبه الشديد من غضب أهالي الصعيد، من اقتصار وصول قطارات الصعيد إلى محطة بشتيل، وعدم دخولها محطة رمسيس، متسائلا: "هل من الأفضل أجيب أهالينا من الصعيد في قطار نظيف ومحترم، ويطلع في ميعاده، ويوصل في ميعاده، سواء يقف في بشتيل أو يكمل على رمسيس، في حالة أنه هيكمل للإسكندرية، ولا نهتم برمسيس بس، ونركبهم في قطار مهكع".

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه "حال ركوب أهالي الصعيد قطار "مهكع"، سيصل بعد ميعاده في ساعتين، أنا كده بعمل أني أوفر عليكم ساعتين أثنين"، مؤكدا أنه يتم إنفاق حوالي 46 مليار جنيه، لتطوير قطارات السكك الحديد، والقضبان من أجل أن يتحرك القطار في ميعاده، ويصل في ميعاده، وعدم اصطدامه في أي قطار أمامه.

وأكد وزير النقل والمواصلات، أنه سيتم إنشاء محطة بشتيل بتكلفة 3-4 مليارات جنيه، ويتم تطوير الإشارات من بني سويف لأسيوط، ومن أسيوط للأقصر ونجع حمادي، ويتم العمل حاليا على تطوير الإشارات الخاصة بالسكك الحديدية من "رمسيس– الجيزة"، قائلا: "الحتة دي تنتهي بكرة اتفرج على قطر الصعيد، سواء اللي هيقف في بشتيل أو هيروح الإسكندرية هيبقى عامل إزاي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية