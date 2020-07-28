السيسي يكشف عن مشروعات كبيرة في مصر

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه جاري افتتاح مشروعات كبيرة ومجمعات صناعية ومنشآت مدنية جديدة، حيث تم إعدادها وتجهيزها وهي في الاختبارات النهائية.

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وأضاف الرئيس المصري خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: "المسؤولين عن مصانع الغزل والنسيج هستلم منكم تقرير بحجم الأعمال والمستهدفات، والمسؤولين الكبار على مختلف المستويات تابع شغلك وانزل واشتبك وادخل على المصانع واتكلم مع العمال، المصري جدع أوي ولازم نفهمه، وماينفعش ابقى قاعد في مكتبي وسايبه لوحده لا طبعا، لازم اجيله كل يوم وادخل قبل منه وألف أنا وأشوف الدنيا عاملة إزاي".

كما طالب الرئيس المصري من وزير النقل الفريق، كامل الوزير، البدء في استخدام القطارات والجرارات الجديدة التي وصلت من روسيا لنقل المواطنين خلال فترة عيد الأضحى.

المصدر: وسائل إعلام مصرية