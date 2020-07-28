السيسي للمصريين": "خليكم أسود .. الأسد ما حدش بياكل أكله"

دعا الرئيس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المصريين إلى ضرورة تكثيف حجم العمل لزيادة الطاقة الإنتاجية، قائلا: "الأسد محدش بياكل أكلوا وخليكم أسود وكل واحد فى موقعه يكون أسد".

وقال السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية بـ"الروبيكي"، اليوم الثلاثاء، إن بناء الأمم والشعوب ليس بالجيش فقط وإنما بالمصريين جميعا.

وشدد الرئيس المصري على أن الأمم لا تهدم من الداخل بل تهدم من الخارج.

كما أكد أهمية العمل وحث المصريين على ذلك قائلا: "نشتغل ونعمل رياضة يوميا وحق العمل يؤخذ غير منقوص".

المصدر: بوابة الأهرام