 
مباشر

السيسي يطمئن المصريين بخصوص سد النهضة

أخبار العالم العربي

السيسي يطمئن المصريين بخصوص سد النهضة
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oeq7

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بمدينة "الروبيكى": "أطمئن المصريين بخصوص سد النهضة".

وطالب وسائل الإعلام بعدم الحديث عن حل عسكري لأزمة "سد النهضة" مع إثيوبيا.

وأوضح أنه من حق إثيوبيا توليد الكهرباء من "سد النهضة" لكن دون تاثير على حصة مصر من المياه.

وأضاف السيسي أنه لا داعي لاستخدام لغة التهديد، مشيرا إلى أن التفاوض حول سد النهضة معركة ستطول.

وقال الرئيس المصري في كلمته: "إن من حقنا القلق المشروع حول مفاوضات سد النهضة.. علينا مراعاة عدالة القضية.. وعدالة القضية تطمئننا"، مشيرا إلى أن "الأهرامات الموجودة فى الجيزة دليل على ذلك، وعدالة القضية أن حضارة المصريين قائمة على المياه منذ الآف السنين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا