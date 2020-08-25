غارات إسرائيلية جنوب قطاع غزة

نفذت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على أهداف متفرقة للمقاومة الفلسطينية في جنوبي قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وقصفت طائرات إسرائيلية أرضا قرب مطار غزة المدّمر شرقي محافظة رفح في جنوب قطاع غزة مرتين، بفارق عدة دقائق.

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كما استهدفت دبابات إسرائيلية نقطة للضبط الميداني قرب موقع "صوفا" بشمال شرقي محافظة رفح.

كما استهدفت المدفعية نقطة للضبط الميداني شرقي بلدة الفخاري في جنوب شرقي محافظة خان يونس، دون الاعلان عن اصابات في الاستهدافات الثلاثة.

المصدر: معا