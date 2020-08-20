طائرات إسرائيلية تقصف مواقع لـ "حماس" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنت غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع.

وأشار الجيش في بيان له، اليوم الخميس، إلى أنه "تم خلال الغارات استهداف موقع لتصنيع الباطون الذي يستخدم لانشاء بنى تحت أرضية وأنفاق تابعة لحماس".

وأكد أن الغارات جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة نحو المناطق الاسرائيلية اليوم.

وأضاف البيان أن الجيش "ينظر بخطورة إلى جميع الأعمال الإرهابية المرتكبة ضد إسرائيل وسيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل وسيادتها وفق الحاجة".

وحمل الجيش الإسرائيلي حركة "حماس" مسؤولية ما يجري في قطاع غزة، مضيفا أنها "ستتحمل تداعيات الأعمال المرتكبة ضد مواطني إسرائيل".

المصدر: RT