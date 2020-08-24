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بالأسماء.. تعرف على الفريق الحكومي الذي اقترحه رئيس الوزراء الملكف هشام المشيشي على الرئيس التونسي

رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعلن عن فريقه الحكومي

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعلن عن فريقه الحكومي
RT @Presidence.tn
رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعلن عن فريقه الحكومي
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أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، عن تشكيل حكومته الجديدة.

رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعلن عن فريقه الحكومي
رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعلن عن فريقه الحكومي

جدير بالذكر أنه وفي 25 يوليو الماضي كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من استقالة الرئيس السابق إلياس الفخفاخ، وسط اتهامات بتضارب المصالح.

وبعد إعلان المشيشي عن فريقه الحكومي، سيحدد البرلمان تبعا لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه، وفي صورة عدم نيله ثقة النواب يحل الرئيس التونسي البرلمان يتم إثره تنظيم انتخابات نيابية مبكرة خلال تسعين يوما.

المصدر: RT

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