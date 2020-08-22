تحرش جماعي في بلد عربي بفنانة خلال حفل يثير جدلا واسعا (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لتحرش جماعي بفنانة سودانية خلال حفل غنائي في السودان، ما أثار جدلا واسعا.

وأظهر الفيديو تجمعا كبيرا حول الفنانة، عائشة الجبل، من الرجال والشبان، وهم يقومون بالتحرش بها، خلال حفل غنائي.

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@SMOI_2020

هذا حدث للفنانة عشة الجبلية في حال لم تكونوا قد علمتم

نرجوا تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل القبيح pic.twitter.com/7lkWRR4LfU — Mohammed Ali (@MIBALI) August 20, 2020

واستنكر رواد مواقع التواصل هذه الحادثة، وطالب البعض بـ"تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل".

فنانة زي عشة الجبلية مجتهدة استر ت عربية بشغلها وتعبها ابجيقة المقرف طوالي يفترض انو لقتها قصاد مقابل جنسي وطوالي بتخيل هو زاتو مفترض يكون عندو نصيب السعران المقرف #عشة_الجبلية_ستكم — ZoLa (@MysoonMusaad) August 21, 2020

ليه الرجل دائما مقرف، ليه حتى ما بعرف يقيف مع الحق؟ ليه ما بعرف يشوف موضوع التحرش دا؟ ليه لمن اقول ليهو عشة الجبلية دايرين يكسروها عشان ناجحة، يقوم يقلل من نجاحها و يقارنه بنانسي عجاج؟ ليه الحاجة يا تناسب ذوقه يا ما عندها قيمة

الله يقطع عقابكم — Manar Eldirais (@manareldirais) August 20, 2020

الناس الكانوا قاعدين يصورو في فيديو عشه الجبلية ! والقاعدين يصفروا ويتفرجوا

تنطبق فيهم مقولة حجي جابر

"من يصمت على القتل أكثر إجراما من القاتل ، فصاحب الفعل يحقق رغبته ، بينما يكتفي الثاني بتحقيق رغبات الآخرين." — ®️ريمووش كنترول ®️ (@ReemooSalah) August 20, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي