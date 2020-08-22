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تحرش جماعي في بلد عربي بفنانة خلال حفل يثير جدلا واسعا (فيديو)

أخبار العالم العربي

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه لتحرش جماعي بفنانة سودانية خلال حفل غنائي في السودان، ما أثار جدلا واسعا.

وأظهر الفيديو تجمعا كبيرا حول الفنانة، عائشة الجبل، من الرجال والشبان، وهم يقومون بالتحرش بها، خلال حفل غنائي.

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واستنكر رواد مواقع التواصل هذه الحادثة، وطالب البعض بـ"تطبيق القانون بصرامة على كل مشارك في هذا الفعل".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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