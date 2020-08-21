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عدد إصابات كورونا في الجزائر يتجاوز 40 ألفا

أخبار العالم العربي

عدد إصابات كورونا في الجزائر يتجاوز 40 ألفا
Reuters
أعمال تعقيم في العاصمة الجزائرية
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة، تسجيل 409 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 40667 حالة في البلاد.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة "كوفيد-19"، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي حول الوضع الوبائي في البلاد، أن مصالح المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس، أحصت 7 حالات وفاة إضافية، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1418 حالة.
وبخصوص المتعافين من الوباء، أشار المتحدث إلى تماثل 306 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 28587 حالة، فيما يخضع 41 مصابا للعلاج في أقسام الإنعاش.

المصدر: النهار أونلاين

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