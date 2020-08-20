403 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

سجلت الجزائر 403 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 39847 حالة.

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وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة، جمال فورار، أمس الأربعاء، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1402 حالة.

وقال فورار إن إجمالي المتعافين بلغ 27971 شخصا، بينهم 318 تعافوا خلال آخر 24 ساعة، كما يرقد 44 مريضا في غرف العناية المركزة.

المصدر: صحيفة الخبر الجزائرية