10 وفيات و477 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، عن تسجيل 10 وفيات و477 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد، إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 37664حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1351 وفاة.

وأضاف أنه تم تسجيل 304 حالات شفاء، وهو ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 26308، فيما يخضع 46 مريضا للعناية المركزة.

وتم تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية في الجزائر العاصمة بـ59 حالة متبوعة بعناية بـ48 حالة وباتنة بـ40، ثم البويرة 27 ووهران 26 حالة.

المصدر: echoroukonline