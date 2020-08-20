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ليبيا.. مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة الدولة (صور)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة الدولة (صور)
RT
مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة ليبيا
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شهدت بعض المدن الليبية، اليوم الخميس، مظاهرات مؤيدة لترشح سيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي الراحل، لرئاسة الدولة.

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وجرى تنظيم المظاهرات ضمن حراك أطلق عليه "رشحناك" ويرى أنصاره النجل الأكبر للعقيد معمر القذافي رئيسا مستقبليا لليبيا التى يمزقها صراع سياسي وعسكري بين شرق البلاد، معقل "الجيش الوطني الليبي" تحت قيادة المشير خليفة حفتر، وبين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس.

ليبيا.. مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة الدولة (صور)
RT
مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة ليبيا
ليبيا.. مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة الدولة (صور)
RT
مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة ليبيا
ليبيا.. مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة الدولة (صور)
RT
مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة ليبيا
ليبيا.. مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة الدولة (صور)
RT
مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة ليبيا
ليبيا.. مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة الدولة (صور)
RT
مظاهرات مؤيدة لترشح نجل القذافي سيف الإسلام لرئاسة ليبيا

وشملت المظاهرات مدينة غات بجنوب غرب ليبيا، ومنطقة الكفرة بجنوب شرق البلاد.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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